Майя Санду отозвала у Плахотнюка орден. Поганая и низкая история. Совсем не потому, что это сделано не по закону. Не знаю, за что там вручали Плахотнюку Орден Республики. Но это вручение – памятник эпохе. И вручающему. И тому, кому вручили. И цене этого ордена. А памятники свергать – дело распоследнее и подлое.

Вот установили при Михае Гимпу камень у входа в правительство. И я против того, чтобы его сносили. Сносить нужно было при Гимпу, когда он изображал из себя исполняющего обязанности Президента, когда у него под началом была вся полиция, а у парламентской оппозиции многотысячный электорат. Тогда не смогли. Не попытались. А теперь поздно.

Это уже не камень Гимпу. Это уже не символ пещерного антикоммунизма, не конъюнктурный мемориал жертвам репрессий, а в первую очередь – свидетель нашей коллективной трусости и неспособности противостоять подобным инициативам. Так что, пусть стоит и напоминает нам о том, какими мы были робкими и несмелыми. Теперь это памятник. Всему этому.

Никогда не понимал, когда поругание и гражданская казнь сопровождаются отыманием наград и ученых степеней. Приговорили, осудили и – бац - отняли докторскую степень, лишили звания академика.

Как это может быть?

Ну если в науке что-то там накосячил, спутал гомологические ряды с ветвистой пшеницей или плагиат совершил, а потом вдруг это открылось – то дело понятное.

Но вот иной случай: впавший в старческий маразм нобелевский лауреат Джеймс Уотсон, открывший в юности структуру молекулы ДНК, был лишен всех своих званий за идиотские расистские высказывания, сделанные чуть ли не в доме престарелых. Мне лично не ясно, каким образом эти высказывания отменяют факт сделанных им прежде открытий.

Или вот совсем недавно президента Мьянмы – Аун Сан Сун Чжи, так же получившую на заре своей оппозиционной биографии кучу престижным премий и званий, лишили сахаровской премии. Оказалось, что присвоение ей в 2006 году титул «Героя нашего времени» оказался ошибкой. Титул был присвоен государственному деятелю, который, как теперь понятно, поучаствовал в геноциде мусульманского населения Мьянмы.

Ну и, наконец, история с самим Андреем Дмитриевичем Сахаровым довольно поучительна. В 1980 году его лишают звания дважды Героя социалистического труда и звания лауреата Сталинской и Ленинской премий. Сахаров, как известно, отказался возвращать награды и документы, а потом в конце восьмидесятых – принимать их обратно.

Плахотнюк точно не заслуживает сравнений ни с Джеймсом Уотсон, ни с Сахаровым, ни даже с Аун Сан Сун Чжи. Но он точно не заслуживает быть тем единственным, у кого отняли высокую государственную награду. Если уж отнимать, то пора огласить весь список героев. Либо признать, что политическое разжалование и репутационный крах не могут и не должны иметь обратной силы в такой дегенеративной форме.

Если Майя Санду полагала, что она своим дерзким решением нанесла удар по имиджу беглого олигарха, она ошибается. Удар она нанесла по самому ордену Республики. А еще по себе. Ей-то, на пару с Додоном, как раз и следовало быть теми персонами, которые на бархатных подушечках должны были внести золотую цепь ордена в приемную Плахотнюка. Не будь Плахотнюка с его захваченным государством, никогда бы не случилось конституционного переворота от 4 марта 2016 года, а значит никогда бы Майе Григорьевне не быть тем, кем она теперь себя считает. Точнее, кем она действительно является. Наследницей Плахотнюка и его дела.

Как говорил Александр Дюма: «Бывают услуги настолько бесценные, что отплатить за них можно только неблагодарностью». Это тот самый случай.

@Марк Ткачук