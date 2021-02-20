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Общество
Месяцами нет обоняния – проблемы, переболевших ковидом
20.02.2021

Коронавирус может безвозвратно лишить пятого чувства?

У некоторых людей, переболевших коронавирусом, месяцами не восстанавливаются вкус и обоняние. В итоге они тратят внушительные суммы на различные методы лечения.

Елена переболела коронавирусом целых 10 месяцев тому назад, но до сих пор не ощущает запахи.

- Я скучаю по аромату выпечки, которую готовлю, я не чувствую его. Скучаю по запаху цветов, я восхищаюсь ими, но к сожалению, не чувствую их запаха. Также я могу не ощущать опасных запахов, таких как утечка газа. Если я не почувствовала запаха газа, могут возникнуть и другие ситуации, - говорит Елена.

Елена потратила почти пять тысяч леев на различные исследования и лечение, которые длились два месяца. Никаких результатов они не принесли.

- По данным Всемирной организации здравоохранения, у нас нет протокола или схемы лечения с полным восстановлением вкуса и обоняния, - сказала врач Виорика Сорбалэ, которую цитирует Publika.

Автор: Михаил Генчу


 
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