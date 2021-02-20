Майя Санду: Создание фонда гарантирования кредитов – лучшее решение для фермеров

Создание фонда гарантирования кредитов является самым подходящим решением как для фермеров, так и для компаний из других отраслей, сильно пострадавших в результате пандемического кризиса. Об этом заявила президент Майя Санду, встретившаяся с представителями аграриев и банковской системы, передаёт IPN.

По словам главы государства, создание этого фонда уменьшит риски для банков и обеспечит фермерам доступ к ресурсам для финансирования сельскохозяйственных работ. „Мы сообща искали решения для поддержки аграрного сектора после двойного удара, нанесённого ему в прошлом году коронакризисом и засухой. Мы определились с тем, что участие государства в решении проблем должно быть более эффективным”, - отметила президент.

Майя Санду раскритиковала предыдущее правительство, которое, по её мнению, „слишком мало сделало для того, чтобы помочь национальной экономике в период кризиса”. По её словам, государство должно принять срочные и ответственные меры, чтобы сохранить рабочие места, предприятия и целые отрасли, которые вносят результативный вклад в экономику.

Аграрии, пострадавшие в результате засухи, провели несколько акций протеста в 2020 году, требуя компенсаций в размере 3000 леев за гектар и сохранения ставки НДС на уровне 8%. Тогда же они потребовали принятия решений о ставке по кредитам и об изменении графика погашения или о реструктуризации задолженностей по ранее взятым кредитам.