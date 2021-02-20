Тряпичные маски - опасная для жизни бутафория, их пора немедленно запретить!

Публикуем последние новости по COVID-19 на 20 февраля 2021 года. Авиакомпания Lufthansa с 1 февраля 2021 года ввела на всех рейсах правило - пассажиры обязаны носить или хирургические маски (те самые одноразовые, которые также называют медицинскими), или респираторы класса FFP2.

Аналогичные правила ввела LATAM Airlines Group (группа авиакомпаний в Южной Америке): маски либо медицинские, либо респираторы типа KN95 или N95 без клапана выдоха. Также запрещены «заменители» масок типа шарфов, носовых платков, бандан и карнавальные маски.

С большой долей вероятности такое требование введут и другие авиакомпании в ближайшее время.

Причина проста: такие маски являются, по сути, бутафорией и никак не защищают от распространения инфекции, если их носит больной. Впрочем, и все требования ношения масок – по большому счету, тоже бутафория, поскольку, например, в перронных автобусах пассажиры толпятся вплотную друг к другу, а ношение масок никто не контролирует и не может контролировать физически.

Коронавирусная сводка за сутки:

За сутки в Молдове выявлено 1028 случаев заражения коронавирусом, по данным Министерства здоровья, труда и соцзащиты РМ.

Общее число случаев COVID-19 в нашей стране достигло 175 183.

Из общего числа случаев 8 - импортные (3 - Румыния, 2 - Франция, 1 - Германия, 1 - Великобритания, 1 - Ирландия).

Общее количество выполненных тестов - 3731, из них 3375 первичных и 356 повторных.

Из общего числа заболевших 57 - медицинские работники: 25 врачей, 22 медсестры, 10 вспомогательного персонала.

Всего в медицинских учреждениях больницы госпитализировано 3318 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 296 в крайне тяжелом состоянии (52 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).

Еще 688 человек вылечились. Всего от COVID-19 вылечились 160 619 человек.

5503 человека проходят лечение на дому с легкой и средней формой COVID-19, а 16027 - под наблюдением на дому.

Лидия ТКАЧ