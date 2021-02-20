Как волна тепла "накатит" на Молдову: До 15 градусов выше нуля днем и "минус" ночью - полный расклад по дням

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Общество
Есть очень большая уверенность в том, что перезимовали и что холодов уже не будет. Мы уже писали о том, что на Молдову надвигается Южный циклон, который принесет в нашу страну не просто потепление, а настоящее тепло.
Итак, какой будет расклад по дням в ближайшую неделю:
20 февраля: ночью 5-9 мороза, днем от минус 2 на севере до +5 на юге, местами возможен снежок.
21 февраля: ночью от нуля до 4 мороза, днем от 2 до 6 градусов выше нуля.
22 февраля: ночью от нуля до 3 мороза, днем двух до 7 градусов тепла.
23 февраля: ночью от -1 до +3, днем на севере 3-5 градусов тепла, на на юге до +13.
24 февраля: ночью 1-3 градуса выше нуля, днем от 6 до 11 градусов тепла.
25-26 февраля: ночью от 2 до 7 тепла, днем 6-9 градусов выше нуля.
27-28 февраля - днем до 14 градусов тепло, солнышко.
В общем, кажется, перезимовали.
Лидия ТКАЧ
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