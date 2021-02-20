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Экономика
Деньги Филата достанутся народу Молдовы
20.02.2021

Деньги Филата достанутся народу Молдовы: Принято решение перевести деньги со счетов его сына Луки для проектов в интересах граждан

Власти Лондона приняли решение о переводе 456 068 фунтов стерлингов - суммы, удержанной с банковских счетов Луки Филата, сына бывшего премьер-министра Влада Филата. 

Возврат указанной суммы (в соответствии с положениями Конвенции ООН против коррупции) будет произведен в соответствующие органы Республики Молдова для проектов в интересах граждан. 

Замораживание трех счетов Луки Филата случилось в мае 2018 года после того, как финансовые следственные органы Великобритании  заподозрили, что средства поступили от незаконной деятельности его отца, бывшего премьер-министра Молдовы Владимира Филата.

Напомним, что после переезда в Лондон в июле 2016 года, чтобы начать учебу, Лука Филат вел роскошный образ жизни, тратя огромные суммы, в том числе на Bentley за 200 000 фунтов стерлингов.

@Telegram KP


 
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