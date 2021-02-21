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Общество
Приостановили некоторые ограничения касающиеся количества людей в транспорте
21.02.2021

До конца февраля все остается по-старому. Ограничения на количество пассажиров в общественном транспорте временно сняты - до конца февраля. Это решение НЧКОЗ приняла после того, как наиболее крупные ассоциации работодателей сектора автоперевозок объявили, что привлекут своих членов к строгому соблюдению мер по ограничению распространения COVID-19 в транспорте.

В то же время в течение предстоящей недели будут идти активные проверки мер борьбы по распространению коронавируса, после чего в конце недели будет принято новое решение.

Также снято ограничение на рабочие дни рынков - теперь им снова разрешено работать каждый божий день, а не только лишь по вторникам, средам и четвергам.

Автор: Михаил Генчу


 
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