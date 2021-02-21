Бывший посол Молдовы в Румынии обрушился с критикой на ОБСЕ

Вполне себе привычный набор претензий. Бывший посол Молдовы в Румынии Михай Грибинча и не думает скрывать своих симпатий - даже в годы его дипломатической деятельности выражались подозрения в том, что он работает на идею "унионизма", да и сейчас он продолжает вещать в схожем духе. Грибинча очень недоволен деятельностью ОБСЕ - настолько, что он даже считает, что пришло время завершать мандат миссии в Молдове. Грибинча опубликовал статью, которую выложил на своем блоге, и в ней он назвал ОБСЕ - ни много ни мало - пособником Тирасполя.

Цитировать все "идеи" Грибинчи смысла нет, так как они все проистекают из одной главной убежденности - что ОБСЕ должна заниматься вопросом вывода "российских войск", ссылаясь на некие изменения мандата в 1999-м году. Кстати, в связи с этим получается достаточно интересная ситуация - порой люди, мыслящие так же, как Грибинча, выражают мнения, что, дескать, мирные соглашения 1992-го года, дескать, устарели, так почему же не устарели в таком случае положения мандата 1999-го года, раз с этого самого 1999-го года очень сильно изменилась политическая ситуация в мире, и в регионе в частности? То есть то, что невыгодно, оно устаревшее, а то, что на руку - ничуть нет?

Собственно, вся остальная часть статьи крутится именно вокруг этой, заведомо сомнительной и субъективной убежденности. Сильно огорчает некоторые обороты, используемые послом - из-за них чувство недоумения только усиливается. Высказываются какие-то непонятные упреки в адрес некоего главы миссии ОБСЕ, который позволил себе посетить музей Пушкина в Кишиневе, затем снова и снова всплывает субъект "вывода российской армии" - эту идею Грибинча сделал центральной в своем литературном порыве.