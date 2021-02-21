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Экономика
Граждане Молдовы стали чаще держать деньги на банковских вкладах
21.02.2021

Количество вкладов выросло примерно на 10%. В пандемию граждане Молдовы стали чаще делать банковские вклады, сумма которых теперь превышает 50 млрд леев, что на 10 процентов больше, нежели год назад, еще до начала коронавирусных ограничений.

Чаще всего вклады осуществляются в леях - около 29 млрд.Это более чем на три млрд больше, чем год назад. Соответственно, вклады в другой валюте в общей сложности составляют 21 млрд леев. В этом случае сумма выше прошлогодней на 1,6 млрд леев.

Объяснение достаточно простое - многие экономические агенты, которые планировали открыть свое дело, из-за пандемии передумали и просто вложили деньги в банк, сообщает телеканал Publika.

Автор: Дан Дудка


 
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