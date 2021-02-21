Фуркулицэ охарактеризовал отношение Майи Санду к партнерам как «пожирательство»

Лидер фракции социалистов в парламенте Молдовы Корнелиу Фуркулицэ назвал подход Майи Санду к досрочным парламентским выборам «политическим прагматизмом».

Один из ведущих представителей ПСРМ прокомментировал позицию Майи Санду и партии PAS по отношению к возможным досрочным парламентским выборам в эфире Accent TV. Как он ответил на вопрос о том, почему политические оппоненты социалистов настаивают на их скорейшем проведении, рассказывает a-tv.md.

Корнелиу Фуркулицэ предположил, что существует стремление создать большую парламентскую фракцию из членов партии PAS: «Не из членов блока ACUM совместно с Платформой DA или с чем-то. Здесь мы имеем дело с элементарным политическим прагматизмом, в данном случае мы можем сказать — с «пожирательством» своих партнеров».

Парламентский лидер социалистов заметил, что, «по политической логике, как минимум, сейчас она должна заручиться поддержкой своих партнеров», в то время как «доамна Санду, не обещав им ничего, идет на выборы, никак не советуясь с теми партнерами, которые ее поддержали во время президентских выборов». Подразумеваются внеочередные парламентские выборы и Платформа DA.

Кроме того, председатель фракции социалистов сообщил об ожиданиях парламентариев относительно кабмина Натальи Гаврилицы, которая, по его мнению, должна была бы предложить на голосование коалиционное правительство. «Мы понимаем, что, с другой точки зрения, они говорят, что это правительство не будет работать на самом деле. Это процедура, чтобы вызвать внеочередные выборы. Но с другой стороны, мы выслушивали, что они хотят работать. То есть, я и тут логики не вижу», - отметил Корнелиу Фуркулицэ.

Ранее, как передает Инфотаг, президент Майя Санду заявила: «Мы будем вынуждены обратиться к народу – либо посредством референдума, либо посредством досрочных выборов. Я не боюсь идти к народу. Надеюсь, и те, кто строит всяческие планы, тоже не боятся. Но видя, какое отторжение вызывает идея досрочных, кажется, что им страшно».

В сложившейся ситуации страна может оказаться перед выбором: импичмент президенту или досрочные выборы в парламент. Майя Санду подчеркнула, что и процедура импичмента подразумевает референдум, где люди принимают решение, и опять же граждане должны будут принять решение в случае досрочных выборов.

23 февраля Конституционный суд решит, было ли повторное выдвижение Гаврилицы кандидатом в премьеры конституционным. От него, по мнению президента, будет зависеть планирование дальнейших шагов.