Посол Румынии: Массовая вакцинация врачей обеспечила доверие

Посол Румынии в Республике Молдова Даниел Ионицэ говорит, что Румыния занимает третье место в Европе по количеству лиц, вакцинированных от COVID-19, относительно общей численности населения, благодаря очень хорошо спланированной кампании вакцинации. По словам румынского дипломата, массовая вакцинация медицинского персонала убедила граждан Румынии доверять вакцине и последовать примеру врачей, отмечает IPN.

В соответствии с планом кампании иммунизации, начатой в Румынии, первыми были вакцинированы врачи. Массовая иммунизация медицинских работников привела к снижению на 88 процентов уровня инфицирования SARS-COV-2 среди медицинских работников.

„Простые граждане, увидев, что их врачи вакцинируются и после этого могут с улыбкой принять их в кабинете, обрели уверенность. Если бы врачи не вакцинировались, у всех возникло бы подозрение в том, что людей хотят превратить в подопытных свинок. 94 процента медицинского персонала Румынии вакцинировано”, - заявил Даниел Ионицэ в ходе передачи „Punctul pe Azi” на TVR Moldova.

По словам дипломата, опытом Румынии должна воспользоваться и Республика Молдова. Согласно последним опросам, в нашей стране только 30 процентов населения согласились бы на вакцинацию от инфекции COVID-19.

„Вакцина не является обязательной, это добровольный шаг, в Румынии существует национальная платформа, на которой все граждане могут записаться и подать запрос на вакцинацию. Сейчас в самом разгаре находится второй этап вакцинации – правительственного персонала и пожилых людей”, - сообщил Даниел Ионицэ.

Согласно Национальному плану иммунизации в Республике Молдова, первыми будут вакцинированы врачи, социальные работники и получатели услуг социальной помощи. На втором этапе будут вакцинированы люди в возрасте старше 60 лет и лица с сопутствующими заболеваниями, а на третьем этапе будет иммунизировано общее население.