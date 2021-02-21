Как накажут молдавских медработников, которые откажутся вакцинироваться

Временное правительство обещает, что вакцинация начнется еще до конца февраля. В этом месяце в Республике Молдова может начаться иммунизация против COVID-19. Первыми будут привиты работники медико-санитарных учреждений, сотрудники отделений реанимации и интенсивной терапии, а также больничных отделений, перепрофилированных под лечение пациентов с COVID-19.

Медицинские работники, которые, тем не менее, откажутся от иммунизации, не будут наказаны или отправлены в технический простой, уверяют представители Министерства здравоохранения. В интервью Noi.md глава Управления политики в области общественного здоровья Министерства здравоохранения Даниела Демишкан заявила, что прививки для медицинских работников не будут обязательными, отметив, что надеется, что отказов не будет.

«Мы очень надеемся, что у нас не будет таких случаев, потому что медицинский работник лучше всего информирован. У нас за плечами школа общей медицины, и которой мы узнали, что такое вакцина и как она работает. Я не думаю, что медицинский работник с девятью или десятью годами в области медицины может отказаться от вакцины. Для нас в приоритете, чтобы медицинский работник привился и стал посланником вакцинации, потому что он в первую очередь спасет себя и все равно сможет оказать медицинскую помощь пациенту. Никто не будет наказан, вакцинация бесплатная и не является обязательной», - заявила Даниела Демишкан.

Республика Молдова получит бесплатно через COVAX вакцины для 20% населения. Кроме того, еще 30% доз вакцины должны быть получены по льготной цене.

По данным Министерства здравоохранения, наша страна ожидает обещанные Румынией 200 тыс. доз вакцины, в медико-санитарных учреждениях страны есть все необходимые условия для хранения вакцины.