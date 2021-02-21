Мама молдавской звезды Дана Балана призналась, что переболела тяжелой формой COVID-19

Известная телеведущая и мама Дана Балана призналась, что недавно переболела коронавирусом, причем, в тяжелой форме. По ее словам, в больнице пришлось провести целых два месяца.

На своей странице в социальной сети Instagram Людмила Балан опубликовала пост следующего содержания:

«15 февраля исполнилось ровно два месяца с того момента как меня госпитализировали в реанимационное отделение. Уж очень сильно атаковал меня COVID-19. Хочу поблагодарить врачей, спасших меня, а также своих поклонников, которые присылали мне слова поддержки. Спасибо и моей семье, которая всегда была рядом.

Теперь самое сложное позади. Сейчас я нахожусь на реабилитации, дышу свежим воздухом и много двигаюсь. Будьте внимательны, потому что COVID-19 очень опасен. Всем желаю здоровья!»