Майя Санду так и не стала президентом Молдовы

Без малого два месяца, как во главе молдавского государства стоит проевропейский политик Майя Санду, которая в ходе своей избирательной кампании обещала жителями Молдовы существенное улучшение уровня жизни, всестороннюю поддержку западных партнеров и сохранение взаимовыгодного партнерства с Россией… Что же мы видим в реальности?!

Экономика. За эти несколько месяцев президент страны так и не смогла объяснить избирателям, как она собирается выводить страну из затянувшегося социально-экономического кризиса, помогать фермерам восстанавливать сельское хозяйство, пострадавшее летом прошлого года из-за аномальной засухи.

Одновременно с этим только за два месяца стоимость бензина на молдавских заправках выросла практически 15 процентов, лей продолжает обесцениваться, а цены в магазинах лишь увеличиваются, и сегодня они еще не достигли своего максимума. Для людей, которые не имеют экономического образования, личного автотранспорта и хранят свои сбережения в американской валюте, поясним, что стоимость любого товара в магазине напрямую зависит от цены на бензин. Ведь для того, чтобы выставить условную банку консервов на прилавке магазина ее, как минимум, необходимо туда доставить с предприятия, логистического центра, а иногда и из-за рубежа. Кроме того стоимость товара формируется исходя из расходов, которые производители тратят на сопутствующие расходы: заправку тракторов, обеспечение ГСМ производственных цехов, доставку комплектующих и прочее…

Также необходимо учитывать тот факт, что молдавские производители уже давно не в состоянии обеспечить население даже товарами первой необходимости: продуктами питания, одеждой и обувью. Все это завозится в нашу страну из-за рубежа, а конечная цена банального комплекта нижнего белья будет зависеть от курса молдавского лея, который за последние два месяца обесценился в отношении американского доллара, китайского юаня и даже российского рубля.

Не лучше ситуация обстоит и с эпидемиологической ситуацией. После снижения числа заболевших в начале января этого года уже за последний месяц количество инфицированных начало неуклонно расти и вернулось к привычной пугающей цифре в тысячу человек в сутки.

Естественно, глупо обвинять Майю Санду в распространении коронавирусной инфекции, однако президент, к сожалению, так ничего и не сделала для того, чтобы нормализовать ситуацию. Последние несколько месяцев мы только и слышим обещания главы государства и ее соратников о существующих договоренностях с Бухарестом, ЕС и США по поставкам вакцин от пресловутого COVID-19, которые якобы в разы лучше российского препарата «Спутник-V». В реальности все больше стран убеждается в обратном, а известный немецкий журналист Жак Шустер в своей публикации в газете Die Welt и вовсе сравнил российскую вакцину с запуском СССР в космос первого искусственного спутника Земли. Однако в данном случае речь идет немного не об этом…

Мы неоднократно слышали о помощи, оказываемой как отдельными странами Европы (Румыния, Чехия), так и непосредственно Евросоюзом нашему государству. Себестоимость товаров, переданной доброжелателями в рамках каждой гуманитарных акций, составила 2-3 миллиона евро! Естественно, молдавский народ должен быть благодарен своим партнерам, однако, парадокс ситуации заключается в том, что кроме медицинских масок, халатов и прочих сопутствующих товаров из стран Запада мы не получили ровным счетом ничего, а самое главное - нам так никто и не поставил вакцину, которая могла бы приостановить распространение коронавирусной инфекции!

Если проанализировать выступления Санду и ее соратников, то необходимые медицинские препараты должны были бы поступить в Кишинев еще месяц назад. Так, румынский депутат европарламента, активно поддерживающий нашего президента, Зигфрид Мурешан обещал, что в Молдову из соседней страны прибудет первая партия вакцины Moderna еще в 20-х числах января, однако воз и ныне там…

Будем объективны, Майя Санду все же выполнила одно из своих предвыборных обещаний: у международного преступника Влада Плахотнюка отобрана высшая государственная награда нашей страны – орден Республики. Характерно, что это шаг был обыгран политтехнологами молдавского президента по всем базовым правила пиара. Так, сначала пресс-секретарь президентской администрации Андрей Спыну заявил об отсутствии законных оснований для лишения беглого олигарха наград, что спровоцировало целый ряд негативных публикаций в СМИ – общественность была привлечена к этой проблеме, и уже на следующий день Санду подписала указ, согласно которому у Плахотнюка отзывается орден.

Однако на этом своеобразная информационная кампания не закончилась: на решение главы государства моментально отреагировал адвокат олигарх Лучиан Рогак, который заявил, что решение президента может быть оспорено в суде. Тем самым участники «спектакля» продемонстрировали, что указ Санду является не обычной формальностью, а настоящей борьбой главы государства с олигархатом!

На этом пиар-акция президента и ее соратников закончилась, а СМИ стало известно, что Плахотнюк не собирается оспаривать решение главы государства…

Что ж, все последние месяцы Майя Санду активно занимается политикой: играет с парламентариями в назначение премьера, встречается с жителями страны, демонстрирует молдаванам свою «рукопожатность» в лучших домах «Лондона и Парижа», проводит пиар-акции по борьбе с олигархами. Однако, одновременно с этим за последние два месяца президент так ничего и не сделала для нужд населения, фактически она продолжает проводить избирательную кампанию, так и не став президентом страны…

Александр МЕДВЕДЕВ