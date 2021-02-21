Тут намедни – после высказанного мной предположения, что, по идее, Игорь Додон должен бы желать приблизить досрочные выборы, дабы снова обзавестись функцией, ибо без функции он всего лишь «экс», уходящая натура – мне возразили репликой, что для этого ему не обязательно стремиться распустить нынешний парламент. Что Додону достаточно пойти кандидатом по одномандатному округу, которые пока сохраняются, и, нате, он снова депутат на службе у народа. Что якобы Ренато Усатый уже даже выдал очередную секретную инфу, согласно которой некая депутат от социалистов (не знаю фамилии), попавшая в парламент по округу от Окницы, подаст в отставку, и в округе организуют выборы, которые уверенно выиграет Додон.

В последнее время я перестал следить за тем, что именно выдает на публику лидер «Нашей Партии», неинтересно. Но если Усатый действительно выдал на публику такую «находку», я расцениваю ее как в чистом виде провокацию. Рассчитанную на то, что Додон на нее поведется и зарегистрируется кандидатом по одномандатному округу (или сперва получит в ЦИК листы для сбора подписей, кажется, с этого начинают). И тогда на второй день Усатый пойдет и зарегистрируется точно также и туда же. По тому же округу – будет ли это Окницкий или какой-то другой, неважно. Важно, чтобы был один и тот же округ с Додоном. Для Усатого важно. Ничего политического, только личное.

Ну а мы, если подобное действительно случится, станем свидетелями молдавской версии Comedy Баттл под названием «Фалешты-2». С непредсказуемым итогом, здесь я не был бы столь уверенным. Зато зрелище будет не для слабонервных. Особенно со стороны адептов Игоря Николаевича. Это, знаете ли, не Курилы.

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