Жители городов Молдовы из-за ковида и страха потянулись за город

Люди посидели на самоизоляции несколько месяцев с семьями, поняли, что загородный дом лучше, чем однокомнатная или двухкомнатная квартиры, поэтому начали активно интересоваться дачами. За последний год спрос на загородные участки и дома Кишиневе и пригородах сильно вырос. Интересоваться покупкой дачи стали в два раза чаще, чем в прошлом году. В этом, конечно, сыграла свою роль пандемия.

Еще весной жители Кишинева ринулись на самоизоляцию за город. Тем, у кого есть дачи – повезло. Те, у кого загородной недвижимости нет, бросились их покупать.

Цифры и ничего кроме цифр

Если в последние пять лет продажи земельных участков стабильно падали, то в 2020 году зарегистрирован их небывалый рост. По данным Агентства государственных услуг, в 2020 году в муниципии Кишинев было оформлено 2709 договоров купли-продажи земельных участков, что на 40,5 % больше, чем в 2019 году. Причем основной рост пришелся на пригороды столицы. Если в городе Кишинев за этот период было продано 746 участков или на 19% больше, чем годом ранее, то в пригородах было продано 1963 участков. Рост составил 51%.

Причем оживились люди с самым разным уровнем достатка — покупают и дорогие дома, и самые скромные домики на шести сотках. Главные требования к такой даче: чтобы не нужны были дополнительные вложения — купить и сразу туда уехать.

Сбежать из города совсем — это все-таки требует большой решимости. А обзавестись убежищем на природе, куда можно наезжать время от времени, - вариант, который устраивает многих.

Откуда интерес к земле?

Такая картина наблюдается каждый кризис. Многие спохватываются, что хорошо бы вложить свои сбережения во что-то «вечное», но квартира или готовый дом по карману не каждому, а «голый» участок подоступнее.

Загородный рынок несколько лет стоял. И не факт, что и сейчас спрос там увеличился надолго. При этом многие объявления о продаже висят уже годами, цены годами же не пересматривались. Так что есть резон дать скидку ради того, чтобы успеть воспользоваться счастливым билетом, — умные продавцы это знают.

Лидия ТКАЧ