Пресс-секретарь президента Сорина Штефырцэ получила в 2020 году более 850 тысяч лей

В прошлом году пресс-секретарь президента получила доход в размере более 850 тысяч лей, будучи задействованной в нескольких проектах. У нее также есть две квартиры и автомобиль стоимостью 355 тысяч лей (примерно 17 тысяч евро).

Все это указано в декларации об имуществе, поданной в национальный орган по неподкупности советником президента по связям с общественностью и официальным представителем Майи Санду Сориной Штефырцэ, сообщает agora.md.

Таким образом, за прошлый год Сорина Штефырцэ сообщила о доходе в размере около 855 тысяч лей от предоставления консультационных услуг, координации проектов, редактирования, оценки или обучения. Речь идет о следующих проектах:

- ЕС "Стратегические коммуникации и поддержка СМИ в Республике Молдова", CommWithUs Belgium - 19 350 евро (405 тысяч лей).

- Радио "Свободная Европа", представительство в Республике Молдова - 218 тысяч лей.

- Friedrich Ebert Stiftung, Бонн - 146 тысяч лей.

- ИП "Центр независимой журналистики" - 26 тысяч лей.

- "Представительство Фонда Конрада Аденауэра" - 25 тысяч лей.

- Институт европейской политики и реформ - 25 тысяч лей.

- Ассоциация независимой прессы - 4 тысячи лей.

- Amnesty International в Молдове - 2 тысячи лей.

Сорина Штефырцэ также указала, что у нее есть две квартиры, последняя была приобретена в 2021 году, ее площадь составляет 63 квадратных метра, а стоимость составляет чуть более одного миллиона лей (примерно 50 тысяч евро). Еще одна квартира площадью почти 50 квадрпатных метров была куплена в 2011 году за 310 тысяч лей.

Также Штефырцэ указала в декларации об имуществе наличие инвестиционного договора, заключенного в 2007 году, на квартиру площадью 81 кв.м, стоимостью более 24 тысяч евро. Сделка не была завершена даже спустя 14 лет, советник сослалась на процесс банкротства.

У советника президента есть автомобиль Nissan Juke 2015 года выпуска стоимостью 355 тысяч лей.

В декларации об имуществе также указаны два текущих банковских счета, открытых в Кишиневе, на сумму немногим более 13 тысяч евро и почти 82 тысячи лей.