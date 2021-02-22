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Общество
Что нам зной, что нам день выходной! Строительный «терроризм» в Кишиневе, на улице Алба-Юлия
22.02.2021

Незаконная стройка в Кишиневе, на Алба-Юлия, 128-130 продолжается.

Более того, работы не заканчиваются и на выходных.

– Когда закончится это безобразие с незаконными стройками?! Почему по Алба-Юлия, 128-130 продолжается незаконная стройка! Почему в выходной день мы, простые люди, старики и дети, не можем отдыхать в своих домах?! Почему в субботу, когда все дома, эти строители работают?! Мало того, что незаконно, так еще и нарушается наше право на отдых!

Почему нет регламента работ? Почему они смеют над нами издеваться в выходной день? Прекратите это безобразие! – обращаются к властям Кишинева жильцы соседних с незаконно возводимым объектом домов.


 
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