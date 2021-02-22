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Общество
Торговые точки у кладбища св. Лазаря в Кишиневе снесут
22.02.2021

Торговые точки у столичного кладбища св. Лазаря снесут.

В этих киосках долгие годы продавали венки, искусственные цветы, демонстрировали образцы надгробных памятников, реализовывали иную ритуальную похоронную атрибутику.

– Вот и до нас дошла печальная весть о сносе ларьков, расположенных у кладбища св. Лазаря (улица Дойна). Нас теперь много, тех, кто остаются без рабочего места. Не могу понять, почему все молчат?! Куда идти работать? Чем кормить детей, как жить? Кто ответит на эти вопросы? – пишут в соцсетях работники данных торговых точек.

Подготовил Михаил Генчу


 
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