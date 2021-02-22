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Мариана Дурлештяну сожалеет о том, что голосовала за Майю Санду
22.02.2021

Кандидат на пост премьер-министра Молдовы Мариана Дурлештяну подаст в суд на главу PAS Игоря Гросу и сожалеет о том, что голосовала за Майю Санду.

Мариана Дурлештяну, которая пробыла с матерью 72 часа под дождем в Великобритании, чтобы проголосовать за Майю Санду на президентских выборах, назвала «покемоном» высокомерного Игоря Гросу, исполняющего обязанности временного главы PAS. 

Дурлештяну подаст в суд на «Покемона» Гросу, а также написала, что уже сожалеет о проведенном ею голосовании. 

И - мнение по этому поводу экс-министра экономики Молдовы Александра Муравского.

@Telegram KP


 
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