Вячеслав Фрунзе: На восстановление гражданской авиации уйдет несколько лет

Вячеслав Фрунзе, Администратор ГП «MOLDATSA» заявил, что на восстановление гражданской авиации уйдет несколько лет, сообщает ТРИБУНА.

«В настоящее время, несмотря на постепенное увеличение, уровень авиаперевозок все еще остается низким по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Трудно делать точные прогнозы по возвращению гражданской авиации к цифрам до начала пандемии, но мы можем с уверенностью сказать, что на восстановление гражданской авиации уйдет несколько лет», – сказал Вячеслав Фрунзе в интервью для источника «Политический Альманах–2020».

В то же время он упомянул, что ключевыми факторами будут несогласованные правительственные ограничения на поездки и полеты в / из определенных пунктов назначения, меры по обеспечению безопасного путешествия, и доверие потребителей.

Фрунзе также сказал, что сокращение воздушного движения и траектория восстановления тесно связаны с пандемией COVID-19. Согласно данным, предоставленным Европейской организацией по безопасности аэронавигации (Евроконтроль), воздушное движение в Европе может вернуться к допандемическому уровню только в 2026 году.

«Это катастрофическая картина для авиационной отрасли, которая показывает, насколько важно, чтобы страны принимали согласованные и последовательные меры для поддержки авиационного сектора и чтобы пассажиры снова чувствовали себя в безопасности, чтобы возобновить полёты», – сказал Вячеслав Фрунзе.

Кристина Жикол