Мариан Бринза: Я бы хотел, чтобы «Cet-Nord» SA стала современной и процветающей компанией

Интервью с Марианом Бринза, директором "CET-Nord" SA

Господин директор, как 2020 год войдет в историю для «СЕТ-Норд»?

Этот знаменательный год как цифра, которая, к тому же, останется в истории как пандемия COVID-19, была важной и сложной для нас, он поставил нас перед реальностью, которая проверила наши пределы.

Каковы ваши самые важные успехи в 2020 году?

Среди важнейших успехов 2020 года можно отметить завершение первого этапа реструктуризации компании и усиление управленческой команды.

Чтобы привести производственные процессы и управление в соответствие с международными требованиями, мы начали внедрение Интегрированной системы менеджмента в соответствии с пятью стандартами ISO: качество, энергия, охрана труда и безопасность, окружающая среда и борьба со взяточничеством.

Мы также инициировали интеграцию современного программного обеспечения для автоматизации всех процессов внутри компании.

Благодаря внедренным современным решениям централизованного теплоснабжения в этом году мы производили тепло и электричество без перебоев. Раньше котел работал только в отопительный сезон. Это позволило нам, по прошествии более 20 лет с момента прекращения работы, инициировать восстановление централизованного горячего водоснабжения в Бельцах.

С какими проблемами вы столкнулись и как вы справились?

Для меня это был очень напряженный год, с хорошим и плохим. Одной из самых больших и сложных проблем остается экономическая активность с точки зрения изъятия банковских счетов из-за наличия исторической задолженности за потребление природного газа.

В текущем году нам удалось погасить еще 25 млн. Леев из исторической задолженности и увеличить строго необходимые вложения за счет собственных средств до 30 млн. Леев.

Нам удалось завоевать доверие международных финансовых институтов, и в настоящее время мы находимся на стадии проведения технико-экономического обоснования реализации второй фазы инвестиционного проекта «Тепловая энергетическая система Бельц» стоимостью 10 миллионов евро.

Этот проект призван обеспечить постоянную модернизацию деятельности компании, которая позволит стабилизировать экономическое и финансовое положение компании и полностью погасить исторические долги.

Каким было сотрудничество с местными властями в 2020 году?

Раньше местные власти неохотно относились к деятельности «CET-Nord» SA, но мы много работали, чтобы доказать, что заслуживаем доверия со стороны МПУ и наших потребителей. Я считаю, что сотрудничество улучшилось благодаря очевидным результатам реализованных нами пилотных проектов, инфраструктурных проектов, реализуемых совместно с LPA, и, что не менее важно, благодаря настойчивому продвижению новых перспектив технологического развития Централизованной Система энергоснабжения Тепловая электростанция в муниципалитете Бельцы.

В какой степени пострадало предприятие по пандемии?

Очевидно, что глобальная и пандемическая ситуация в стране не могла не сказаться и на нашей компании. Только благодаря ответственным действиям каждого сотрудника «CET-Nord» SA нам удалось удержать эпидемиологическую ситуацию под контролем и тем самым осуществить все инвестиционные и обучающие программы на отопительный сезон 2020-2021 годов.

Они были приняты незамедлительно и сохранены все необходимые меры для защиты сотрудников компании. Нам пришлось отказаться от прямого общения с потребителями и сосредоточиться на развитии других форм общения. Таким образом, в условиях пандемии установки по производству электроэнергии и тепла в когенерации работают в плановом режиме, а централизованная система теплоснабжения в мун. Бельцы качественно и непрерывно обеспечивает потребителей тепловой энергией.

Каковы ваши краткосрочные и среднесрочные цели?

Приоритетные направления развития на 2020-2022 годы устанавливаются и утверждаются Общим собранием акционеров ЗАО «ЦЭТ-Норд». В соответствии с этими направлениями мы стремимся достичь наиболее привлекательного для конечного потребителя тарифа на тепловую энергию и конкурентоспособной цены на электроэнергию - продукцию когенерации.

Таким образом, мы хотим увеличить количество потребителей и улучшить имидж компании, а для этого нам необходимо улучшить качество предоставляемых услуг, повысить производительность труда и потенциал управленческой команды.

Мы также продолжим восстанавливать систему горячего водоснабжения и модернизировать оборудование для производства тепловой и электрической энергии.

Модернизацией производственного оборудования мы стремились обеспечить эффективность научно-исследовательского процесса компании и внедрение инноваций.

Каковы ваши ожидания от 2021 года?

Конец одного года и начало другого - хорошее время, чтобы поразмышлять о том, что это было и каким мы хотели бы видеть. Нам нужно смотреть вперед, извлекать уроки из трудных или печальных моментов и создавать более счастливые.

Мы возлагаем большие надежды на достижение краткосрочных целей и успешное завершение всех текущих проектов. У нас также есть перспективные проекты, которые мы надеемся реализовать в следующем году.

Каким должен быть «ЦЭТ-Норд» через 10 лет?

Я бы хотел, чтобы через 10 лет: "CET-Nord" SA стала современной и процветающей компанией, предоставляющей качественные услуги по доступной цене всем жителям Бельц.

„CET-Nord” SA стать стабильной и надежной компанией с экологически чистыми технологиями, привлекательной для молодых специалистов в области тепловой энергии.

"CET-Nord" SA стать достойным примером для подражания, в том числе с точки зрения эффективного управления государственными активами.

Источник: Almanah Politic-2020