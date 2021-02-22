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Семья
Красиво выписываться из роддома не запретишь. (см. ВИДЕО)
22.02.2021

Красиво выписываться из роддома не запретишь.

Бывшая жительница Кишинева, а ныне редактор журнала Folga' Ольга Каширцева так выписалась из родительного дома (родила девочку, кстати), что интернет гудит до сих пор.

Видео праздника, который устроил для нее супруг, стало вирусным в интернете. Cценарий придумал супруг Ольги Максим. Он же и организовал торжественную встречу, собрав самых близких друзей и родственников.

"Было очень приятно, и мама моя присутствовала, это очень важно. Особенно после роддома, где ты находилась одна какое-то время, ты выходишь и видишь эту поддержку близких. Это было очень душевно и приятно. Посторонних же не было, были только близкие. Поэтому для меня это было очень душевно", - рассказывает Ольга Каширцева.

Смотрим, осуждаем обсуждаем.

@Telegram KP


 
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