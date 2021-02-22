Некого кормить, некому платить: рестораторы недовольны введением «маленькой двадцатки»

Берут измором. Cокращение максимального числа участников массовых мероприятий с 50 до 20 человек еще больнее ударит по ресторанному и другого рода бизнесу.

Владелец ряда заведений общепита Дмитрий Чеботареску сетует, что протянуть руку помощи правительство не торопится, передает телеканал Рublika.

– Все эти меры власти позаимствовали у других стран. Может, там люди и умнее нас, но, к сожалению, их действия переняли неправильно. Абсолютно забыли, что нужно и поддерживать человека, когда ты лишаешь его заработка и требуешь, чтобы он оставался дома. Я не получил никакой поддержки, как и весь сегмент HoReCa, а также предприниматели малого и среднего бизнеса, - сказал Чеботареску.

Владелица ресторана Мирела Урущук рассказала, что многие пары, которым уже не раз пришлось откладывать свадьбу из-за эпидемии, поговаривают о том, чтобы вовсе отменить торжества.

– Ограничение в 20 человек невозможно для такого формата мероприятия. Если принимаются такие решения, стоило предложить и варианты выхода. Семьи могут быть многочисленными - помимо жениха и невесты есть нанаши, ближайшие родственники, двоюродные братья и сестры, родители молодой пары. Ограничение в 50 человек было приемлемым, - сказала Мирела Урущук.

Подготовил Михаил Генчу