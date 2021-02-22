Перевозчики подтверждают прекращение регулярных пассажирских перевозок во вторник, 23 февраля

Движение регулярного пассажирского транспорта на территории Республики Молдова будет приостановлено во вторник, 23 февраля. Будут приостановлены включительно регулярные районные и междугородные маршруты. Прекращение движения транспорта происходит в знак протеста против того, что требования перевозчиков не были приняты Национальной чрезвычайной комиссией по общественному здоровью (НЧКОЗ), - об этом говорится в пресс-релизе Ассоциации работодателей автотранспортных операторов (APOTA), цитируемом IPN.

Так, по данным APOTA, есть подтверждение прекращения деятельности от транспортных операторов, у которых в авторизациях включено более 1500 транспортных единиц. К концу понедельника, 22 февраля, ожидается получение подтверждения от транспортных операторов, располагающих более 2500 единицами транспорта.

Согласно APOTA, ограничения, предусмотренные Решением НЧКОЗ от 20 ноября 2020 года, могут выполняться транспортными операторами, а более жесткие ограничения могут быть достигнуты только в случае принятия властями комплекса эпидемиологических, экономических, социальных и финансовых мер. Перевозчики заявляют, что санкции за нарушение тогдашнего Решения должны применяться в строгом соответствии с положениями Административного кодекса и только в отношении субъектов, допустивших нарушения. Санкции в виде новых ограничений не могут быть наложены властями, не наделенными функцией обеспечения соблюдения санкций (НЧКОЗ), и направлены против одной из отраслей национальной экономики.

К протесту присоединилась и Ассоциация транспортников „Transportatorul”, которая объявила, что 23 февраля 2021 года приостановит регулярные районные и междугородные маршруты. Согласно распространенному ими для средств массовой информации пресс-релизу, остановка движения транспорта приведет к серьезному нарушению экономических и социальных процессов в республике.

В то же время, учитывая, что персонал общественного транспорта находится на первой линии риска, Ассоциация „Transportatorul” требует вакцинации всех водителей общественного транспорта в течение 7 дней. Также требуются бесплатное обеспечение защитными материалами, масками, халатами, дезинфицирующими средствами каждой транспортной единицы; немедленная выплата из государственного бюджета компенсационных средств в размере среднемесячной заработной платы по экономике водителям за каждый месяц пандемии, а также бесплатное распределение дизельного топлива, необходимого для деятельности регулярного пассажирского транспорта из государственного резерва и международной помощи.

15 февраля НЧКОЗ решила ограничить количество пассажиров на железнодорожном и автомобильном транспорте муниципального, районного и междугородного сообщения - до 50% от посадочной способности. Впоследствии, 20 февраля, Комиссия отменила свое решение до 28 февраля включительно, в течение которого будет проверен уровень соответствия операторов автомобильного транспорта согласованным требованиям, а также соблюдение эпидемиологических мер пассажирами, водителями автотранспорта, операторами дорожного транспорта, предприятиями, осуществляющими деятельность, связанную с автомобильным транспортом.