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Общество
Перевозчики подтверждают прекращение регулярных пассажирских перевозок во вторник, 23 февраля
22.02.2021

Движение регулярного пассажирского транспорта на территории Республики Молдова будет приостановлено во вторник, 23 февраля. Будут приостановлены включительно регулярные районные и междугородные маршруты. Прекращение движения транспорта происходит в знак протеста против того, что требования перевозчиков не были приняты Национальной чрезвычайной комиссией по общественному здоровью (НЧКОЗ), - об этом говорится в пресс-релизе Ассоциации работодателей автотранспортных операторов (APOTA), цитируемом IPN.

Так, по данным APOTA, есть подтверждение прекращения деятельности от транспортных операторов, у которых в авторизациях включено более 1500 транспортных единиц. К концу понедельника, 22 февраля, ожидается получение подтверждения от транспортных операторов, располагающих более 2500 единицами транспорта.

Согласно APOTA, ограничения, предусмотренные Решением НЧКОЗ от 20 ноября 2020 года, могут выполняться транспортными операторами, а более жесткие ограничения могут быть достигнуты только в случае принятия властями комплекса эпидемиологических, экономических, социальных и финансовых мер. Перевозчики заявляют, что санкции за нарушение тогдашнего Решения должны применяться в строгом соответствии с положениями Административного кодекса и только в отношении субъектов, допустивших нарушения. Санкции в виде новых ограничений не могут быть наложены властями, не наделенными функцией обеспечения соблюдения санкций (НЧКОЗ), и направлены против одной из отраслей национальной экономики.

К протесту присоединилась и Ассоциация транспортников „Transportatorul”, которая объявила, что 23 февраля 2021 года приостановит регулярные районные и междугородные маршруты. Согласно распространенному ими для средств массовой информации пресс-релизу, остановка движения транспорта приведет к серьезному нарушению экономических и социальных процессов в республике.

В то же время, учитывая, что персонал общественного транспорта находится на первой линии риска, Ассоциация „Transportatorul” требует вакцинации всех водителей общественного транспорта в течение 7 дней. Также требуются бесплатное обеспечение защитными материалами, масками, халатами, дезинфицирующими средствами каждой транспортной единицы; немедленная выплата из государственного бюджета компенсационных средств в размере среднемесячной заработной платы по экономике водителям за каждый месяц пандемии, а также бесплатное распределение дизельного топлива, необходимого для деятельности регулярного пассажирского транспорта из государственного резерва и международной помощи.

15 февраля НЧКОЗ решила ограничить количество пассажиров на железнодорожном и автомобильном транспорте муниципального, районного и междугородного сообщения - до 50% от посадочной способности. Впоследствии, 20 февраля, Комиссия отменила свое решение до 28 февраля включительно, в течение которого будет проверен уровень соответствия операторов автомобильного транспорта согласованным требованиям, а также соблюдение эпидемиологических мер пассажирами, водителями автотранспорта, операторами дорожного транспорта, предприятиями, осуществляющими деятельность, связанную с автомобильным транспортом.


 
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