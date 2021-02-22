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Технологии
На тёмной стороне Луны обнаружен загадочный монолит
22.02.2021

Поверхность Луны покрыта самыми разными по глубине и ширине кратерами, но не имеет видимых выпуклостей из-за отсутствия собственной атмосферы.

В ходе изучения обратной стороны спутника китайский ровер Yutu 2 обнаружил необычный осколок, разгадать происхождение которого пока не удалось.
Луноход Yutu 2 прибыл на обратную сторону спутника Земли вместе с посадочным модулем Chang'e 4 в начале 2019 года.

До 6 февраля китайский аппарат вынужден был находиться в «спячке», поскольку не мог продолжать работать при сверхнизких температурах. Возобновив свою деятельность, аппарат продолжил передавать собранные данные.

Как оказалось, Луна таит множество сюрпризов, одним из которых стал неизвестный осколок, поставивший учёных в тупик.

В районе кратера Фон Кармана был обнаружен продолговатый камень. Исследователи планируют изучить его при помощи спектрометра в ближнем инфракрасном диапазоне. Это позволит определить природу и состав осколка, а также его приблизительный возраст. Ранее ровер уже находил образцы реголита, которые могли быть вытолкнуты из мантии Луны, но в этом случае камень слишком большой.

Согласно одной из теорий, осколок мог быть выброшен из кратера. Также есть вероятность, что он появился в результате процесса, известного как скалывание: когда фрагменты породы сдуваются с близлежащей поверхности, не испытывая такого же ударного давления, которому подвергается зона непосредственного удара. При этом учёные уверены, что форма осколка указывает на то, что он не так давно находится в этом месте.


 
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