Девять возрастных изменений, о которых нас не предупреждали

С годами мудрая женщина становится увереннее в себе и счастливее. Но к некоторым физиологическим проявлениям возраста мы оказываемся совершенно не готовы. Что делать?

С самого детства нам приходится мириться со множеством типичных женских особенностей. Наша жизнь – это ежемесячная, еженедельная и, что уж там, практически ежедневная борьба с влиянием гормонов. Мы знаем, что делать с морщинами, справляемся с появлением седины, следим за весом и двигаемся гораздо больше, чем раньше. Но вряд ли вас кто-то предупреждал, что стареть будут даже мочки ушей или десны. Мы расскажем о том, как отсрочить изменения или исправить ситуацию, если изменения уже произошли.

Брови становятся тоньше ...

И лицо вдруг перестает быть выразительным.

ПОЧЕМУ Я?

Существует несколько возможных причин. Брови могут стать редкими с приближением менопаузы (как и волосы на голове). Если есть ощущение, что брови стали короче, это может сигнализировать о дисбалансе щитовидной железы.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Если вы подозреваете, что дело в работе щитовидной железы, проведите тест, используя карандаш. Встаньте напротив хорошо освещенного зеркала и приложите карандаш – держите карандаш вертикально к внешнему уголку правого глаза. Есть ли волоски справа от карандаша? Нет? И вы их не удаляли? Если при этом есть другие симптомы (резкая прибавка веса, постоянное чувство холода, повышенная усталость), рекомендуем обратиться к эндокринологу, чтобы проверить функцию щитовидной железы.

Постоянное чувство усталости

Как бы мы хотели каждое утро просыпаться бодрыми и веселыми! Хотите больше энергии? Принимайте добавки, в состав которых входит витамин D – его дефицит часто вызывает упадок сил. Кроме того, вам нужны витамины группы В, калий, кальций и магний –они улучшат качество сна.

Ваши зубы выглядят странно ...

Не такие белые, как раньше, и вроде бы стали длиннее?

ПОЧЕМУ Я?

Десны, как и любая другая часть тела, со временем теряют тонус. Эмаль может истончаться, обнажая дентин, который постепенно желтеет.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Обеспечьте особенно тщательный уход полости рта – это самый разумный шаг.

После чистки зубов прополощите рот кокосовым маслом – оно поможет удалить бактерии и укрепить десны. Вам понадобится 1 ст. л. масла, полощите в течение 5 минут.

Пользуйтесь зубной пастой с активированным углем. Уголь – естественное антибактериальное средство, к тому же он помогает удалить темные пятна.

Обезвоженная кожа

И лишняя порция суперувлажняющего крема больше не решает проблему.

ПОЧЕМУ Я?

С годами кожа истончается и влага испаряется быстрее. Кроме того, после 40 лет сальные железы, которые создают защитный гидролипидный слой на поверхности кожи, тоже начинают работать менее активно. Из-за этого кожа становится суше. Первый шаг: пересмотрите питание, увеличив количество незаменимых жирных кислот, которые отвечают за восстановление кожи, увлажнение и тонус. Ешьте жирную рыбу, растительное масло, орехи, семечки. При необходимости принимайте добавки с омега-3.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Возможно, стоит изменить уход за кожей. Ограничьте использование мыла, а для очищения используйте нежные бальзамы и масла. Попробуйте такое средство для питания сухой кожи: смешайте по 10 мл масла авокадо, миндаля и пшеницы. Добавьте 2 капли вашего любимого эфирного масла для аромата и нанесите на лицо.

На лице появились волосы ...

Над губой, на шее или подбородке – совсем не женственно.

ПОЧЕМУ Я?

Волосяные фолликулы более чувствительны к тестостерону. Хотя это мужской гормон, он есть также у женщин и отвечает за рост густых темных волос. У некоторых женщин уровень этого гормона повышается из-за синдрома поликистозных яичников.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Если речь идет об одном или нескольких волосках, вас выручит обычный пинцет. Если волос слишком много, подумайте о лазерной эпиляции.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Если кроме появления волосков на лице вы заметили и другие симптомы (увеличение веса, трудности с зачатием, проблемная кожа), дело может быть в синдроме поликистозных яичников. И самое разумное, что можно сделать, – обратиться к врачу, чтобы разобраться с причиной изменений.

Волосы теряют объем

ПОЧЕМУ Я?

Это результат воздействия двух факторов – возраста и генетики. С возрастом волосяные фолликулы сжимаются и образуют волоски меньшего диаметра и меньшей длины.

ЧТО ТЕПЕРЬ?

Следите за рационом: волосы получают питательные вещества в последнюю очередь, так что не допускайте дефицита витаминов. И уход: кондиционер при каждом мытье, раз в неделю – маска и массаж головы.

Ваши стопы изменили форму

ПОЧЕМУ Я?

С возрастом подушечки ног становятся тоньше, а нагрузка на суставы может привести к деформации формы.

ЧТО ТЕПЕРЬ?

Стопы, как правило, становятся более плоскими с возрастом за счет того, что мышцы слабеют. Поэтому тренировки – наше все. Попробуйте такое упражнение: поместите теннисный мяч между лодыжками и встаньте рядом с рабочей поверхностью вашей кухни – обопритесь на нее. Сожмите лодыжки, чтобы удерживать мяч на месте, затем поднимайте и опускайте пятки. Повторяйте 5– 10 раз в день.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Увлажняйте. Ежедневно наносите крем для ног на основе мочевины, это поможет вам увлажнить кожу

Мочки ушей становятся длиннее

Нет, они не растут, они меняют форму

ПОЧЕМУ Я?

С возрастом мягкие ткани расслабляются и изменяется структурная поддержка. Это, в сочетании с потерей эластичности и коллагена в коже, может вызвать провисание мочки уха.

ЧТО ТЕПЕРЬ?

Вашим ушам нужен такой же уход, как и лицу. Используйте SPF и увлажняющий крем. Не злоупотребляйте тяжелыми серьгами, которые растягивают мягкие ткани. Кардинальный метод – инъекции гилауроновой кислоты.

Недержание

Как теперь смеяться и чихать?!

ПОЧЕМУ Я?

Недержание может возникнуть после родов или под влиянием гормональных изменений.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Делайте упражнения для укрепления мышц тазового дна. Каждый день!

Ешьте продукты, богатые коллагеном: костные бульоны, холодец. Если нужно, принимайте добавки. Коллаген делает ткани более эластичными.

Пейте клюквенный сок. Он может улучшить работу мочевого пузыря за счет уменьшения воспалительных процессов.