Код доступа к Приднестровью - какие уроки не выучил Кишинев за 30 лет

Не станет приднестровский вопрос проблемой втягивания РМ в НАТО. Российский телеканал «Звезда» выпустил в эфир новую серию программы «Код доступа» под названием «Приднестровье. 30 лет без войны».

Зрителям преподносится экскурс в недавнюю истории берегов Днестра, начиная с периода начала активной деятельности прорумынских сил в Кишиневе, войны 1992 года, заканчивая текущей ситуацией, связанной с деятельностью эмиссаров Сороса в РМ и опасности, которую она таит для Приднестровья.

– В Кишиневе щупальца США проникли особенно глубоко, и Штаты имеют полный контроль над НПО и большинством СМИ, - отмечает в интервью авторам программы депутат парламента Молдовы Богдан Цырдя.

Создатели передачи напоминают, что 20 лет назад молодой экономист Майя Санду перешла на работу во Всемирный банк Кишинева, и в то же время на горизонте политической деятельности РМ появился фонд Сороса.

– Санду – первый президент нашей страны с румынским гражданством, и что на вероятном референдуме она проголосовала бы за ликвидацию Республики Молдова, - заявил Цырдя.

Авторы видео подмечают, что в этом случае уже Румыния будет считать Приднестровье своим, а Румыния – член НАТО, с точки зрения буквы официальных документов которого территориальные проблемы не являются причиной невключения той или иной страны в состав Альянса.

Прорумынская агрессия стала катализатором приднестровского конфликта в 1992 году. Жители Левобережья вспоминают в эфире программы те страшные дни:

– Вместо праздника получили горе. Ворвавшись в Бендеры, ОПОНовцы стали расстреливать все, что движется. Молдавская артиллерия была на Суворовой горе и в Гербовецком лесу, били прямой наводкой по городу.

Подготовил Михаил Генчу