Если не «приструнят» Донбасс, возьмутся за Приднестровье? Молдова с начала вступления Майи Санду в президентские полномочия подготавливалась к статусу плацдарма для эскалации антироссийской риторики, пишет автор российского тг-канала – «Незыгарь».

– Приднестровская повестка, однако, отрабатывается так же плохо, как и прибалтийская. Потенциальное усиление антироссийской коалиции Турции, Украины и Молдавии и актуализация затяжного противостояния по-прежнему не переходит в активную фазу по причине исключительно ограниченного выбора инструментов воздействия.

Проваленные европейскими спецслужбами кейсы Тихановской и Навального не только наглядно продемонстрировали неэффективность, но и спровоцировали раскол и среди самих инициаторов «игры в отравление». Что, в свою очередь, вновь выдаёт карт-бланш Британии на задействование её собственных отработанных механизмов, до этой поры демонстративно избегавшей «оппозиционных инструментов», - отмечено в публикации.

Там же сказано, что «привычной британской методикой дестабилизации является в первую очередь эскалация пограничных военных конфликтов, и в этом ключе Приднестровье может стать «запасным вариантом» в случае провала Донбасского кейса».

– Учитывая то, что падающие рейтинги Зеленского, становящегося всё менее управляемым, опасно сочетаются с фактическим началом неподготовленной войны на два фронта – и с украинской оппозицией, и с ЛДНР. Киевская отработка Крымского кейса, так же осуществляющаяся сомнительными инструментами, фактически доказывает полное безразличие к рядовым «оккупированным» гражданам, которых аппарат Зеленского «считает украинскими гражданами».

Запасным актёром для милитаристической отработки «крымского вопроса», так же загодя заготовленным Mi6, готовится выступить Турция, продолжающая насаждать идеи пантюркизма. Анкара, как заинтересованная в «освобождении» Крыма сторона, пока что лишь усиливает финансирование крымско-татарских сепаратистов, загодя активизируя флот в акватории Черноморского бассейна, - заключил автор публикации.

Подготовил Михаил Генчу