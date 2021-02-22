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Опрос: Майя Санду и Игорь Додон возглавляют рейтинг доверия в Молдове
22.02.2021

Нынешний и предыдущий президенты пользуются наибольшей степенью доверия среди молдавских политиков. Больше всех граждане Молдовы доверяют Майе Санду и Игорю Додону. Таковы данные опроса «Vox Populi – февраль 2021», реализованного Ассоциацией социологов и демографов.

Согласно исследованию, в части доверия Санду и Додон лидируют с большим отрывом. На вопрос – кому из политических деятелей вы больше всего доверяете – 34,1% репондентов указали Майю Санду лидируют, 28,6% - председателя ПСРМ Игоря Додона.

За ними следует Илан Шор - 7,9%, мэр Кишинева Ион Чебан - cu 7,4%, лидер «Нашей партии» Ренато Усатый - 5,1%, председатель парламента Зинаида Гречаный - 4,1% и лидер «Платформы ДА» Андрей Нэстасе - 3,1%.

Опрос проводился с 12 по 20 февраля, выборка составляет 1191 человек, погрешность - 3,0%.


 
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