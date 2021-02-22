Цырдя: готовится конституционный переворот, с прямым участием некоторых послов

Санду уже знает решение КС, благоприятное для ведомства, которое она возглавляет. Политолог и депутат Богдан Цырдя поведал о том, что Конституционный суд Молдовы подыгрывает действующему президенту страны Майе Санду.

Санду располагает внушительным ресурсом для того, чтобы осуществить тотальную «реконструкцию» в молдавской политике, исходя из собственной выгоды. В частности, Санду оказывает влияние на ключевые решения КС, провоцируя глубокий политический кризис в стране и дискредитируя данный государственный институт.

- Источники в администрации президента сообщили нам, что Майя Санду уже знает решение Конституционного суда, благоприятное для ведомства, которое она возглавляет, и для Партии действий и солидарности. Кстати, она сама в этом призналась в эфире Журнала ТВ. Во-первых, КС взял паузу на неделю, явно подыгрывая Санду и приближая срок в 45 дней необходимый для роспуска парламента. Во-вторых, КС не приостановил действие указа президента, что уже является серьезным звоночком. В-третьих, КС решил огласить свое решение на 23 февраля - день советской армии. Зная любовь Плахотнюка и западных послов к символизму и датам, можно предположить, что КС именно в этот день ударит по парламентскому большинству! В-четвертых, посол ЕС Михалко потребовал не оказывать давление на КС! Другими словами, он выдал сам себя и своих подчиненных, зная заранее решение. Проще говоря, послы ЕС и США оказывают мощнейшие давление на суд. В-пятых, на судей оказывается беспрецедентное давление. Эти и послы ЕС и США, а также несколько СМИ из сети Сороса -НФД-ЕФД, которые продвигали идею законности и правильности указа Майи Санду. В-шестых, большинство судей Конституционного суда заявляют, что они попали в сложную ситуацию, в которой они вынуждены отменить собственное решение от 6 августа 2020. В связи с этим судьям Конституционного Суда была обещана как моральная поддержка, так и «помощь в аргументации решения и его оправдание в СМИ». Проще говоря, готовится серьезный конституционный переворот, с прямым участием некоторых послов. Это запустит глубокий политический кризис и полностью дискредитирует КС.

Автор: Михаил Генчу