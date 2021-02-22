Полный текст Постановления Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья

Правоохранительные органы продолжают мониторить соблюдение гражданами требований по предотвращению инфицирования COVID-19.

В субботу, 20 февраля, Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья ввела некоторые послабления в принятое ранее постановление по поводу работы общественного транспорта и рынков. Данное решение было принято в связи с резким ростом недовольства населения и работников различных отраслей ужесточением антиковидных мер. Ниже приводится полный текст Постановления, опубликованный moldpres.md.

Постановление №46 от 20 февраля 2021 года Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья

На основании статьи 58 Закона №10/2009 о государственном надзоре за общественным здоровьем («Официальный монитор», 2009 г., №67, ст. 183) с последующими изменениями, в результате анализа развития эпидемиологической ситуации на национальном и международном уровнях Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья констатирует, что эпидемиологическая ситуация остается неблагоприятной.

Исходя из необходимости повышения соблюдения мер по предотвращению распространения инфекции COVID-19, а также обеспечения контроля за их выполнением, Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. С 22 февраля 2021 года запрещается организация и проведение научных конференций и спортивных соревнований с физическим присутствием лиц, за исключением спортивных соревнований без зрителей, проводимых на открытом воздухе и в помещениях национальными спортивными федерациями, аккредитованными Министерством образования, культуры и исследований.

2. Пункт 4 постановления №45 от 15 февраля 2021 года Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья изложить в следующей редакции:

"4. Запрещается осуществление деятельности ночных клубов в том, что касаются деятельности дискотек, включенных в код КЭДМ 56.30, и танцполов, включенных в код КЭДМ 93.29, независимо от названия фирмы коммерческой единицы (например: диско-бар, ночной клуб, караоке, night-club, дискотека, клуб и т.д.).".

3. Пункт 9 постановления №45 от 15 февраля 2021 года Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья изложить в следующей редакции:

«9. Деятельность коммерческих рынков будет регулироваться территориальными чрезвычайными комиссиями общественного здоровья, которые будут учреждать меры в области общественного здоровья в соответствии с уровнем предупреждения в управляемой территориально-административной единице, согласно Плану готовности и реагирования на инфекцию коронавируса нового типа (COVID-19) - Версия 2, утвержденному постановлением №30 от 11 сентября 2020 г. Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья».

4. Приостановить до 28 февраля 2021 г. включительно пункт 7 постановления №45 от 15 февраля 2021 г. Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья. В течение указанного периода применяются положения пункта 4.4. из приложения к постановлению №35 от 27 ноября 2020 года в первоначальной редакции.

4.1. Поручить ответственным государственным органам в пределах своей компетенции провести до 28 февраля 2021 года более строгий контроль в отношении соблюдения физическими и юридическими лицами, осуществляющими деятельность по железнодорожным и автомобильным пассажироперевозкам местного, муниципального/ районного/ межрайонного, международного сообщения, а также сопутствующую деятельность (авто-/ железнодорожные вокзалы, станции технического осмотра автомобилей и т. д.), мер по профилактике и контролю инфекции COVID-19, предусмотренных п.4 приложения к постановлению №35 от 27 ноября 2020 года Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

5. Территориальным чрезвычайным комиссиям общественного здоровья обеспечить введение и других мер в области общественного здоровья в соответствии с уровнем предупреждения в управляемой территориально-административной единице, согласно Плану готовности и реагирования на инфекцию коронавируса нового типа (COVID-19) - Версия 2, утвержденному постановлением №30 от 11 сентября 2020 г. Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья.

6. Пересмотр (ужесточение/ ослабление) мер общественного здоровья, касающихся деятельности образовательных учреждений, медицинских учреждений, учреждений оказания государственных услуг, учреждений общественного порядка, будет заранее согласовываться с Национальной чрезвычайной комиссией общественного здоровья.

7. Органам общественного порядка продолжить мониторинг соблюдения физическими и юридическими лицами мер по профилактике и контролю инфекции COVID-19.

8. Территориальным чрезвычайным комиссиям общественного здоровья обеспечить пересмотр всех принятых постановлений/ распоряжений и приведение их в соответствие с постановлениями Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья Республики Молдова.

9. Постановления Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья являются обязательными для исполнения органами центрального и местного публичного управления, физическими и юридическими лицами, независимо от сферы деятельности и организационно-правовой формы.

10. Представителям СМИ рекомендуется информировать общественность о необходимости неукоснительного соблюдения мер профилактики и контроля инфекции COVID-19.

11. Несоблюдение мер общественного здоровья, изложенных в настоящем постановлении, представляет угрозу для общественного здоровья и служит основанием для привлечения виновных лиц к ответственности за правонарушение и/или уголовной ответственности.

12. Настоящее постановление вступает в силу с момента издания и публикуется на официальном сайте правительства.

Председатель комиссии, исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу ЧОКОЙ

Заместитель председателя комиссии, государственный секретарь Министерства здравоохранения, труда и социальной защиты Татьяна ЗАТЫК

Секретарь комиссии, исполняющий обязанности директора Национального агентства общественного здоровья Василе ГУШТЮК

Автор: Михаил Генчу