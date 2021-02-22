В Кишинее закончились места в больницах: Молдова оказалась не готова к новой "волне"

Минздрав и мэрия ищут помещения, чтобы увеличить количество мест для лечения пациентов с новым коронавирусом. В Кишиневе нет мест в больнийах - ни простых, ни реанимационных. Мы задействовали все возможные помещения и локации.

Более того, врачи и медсестры отказались от своих кабинетов, чтобы оборудовать дополнительные места в муниципальных больницах.

В кишиневских медучреждениях с профилем COVID-19 было дополнительно оборудовано более 80 мест.

В настоящее время общее количество мест для больных коронавирусом в муниципальных больницах, включая Центр COVID-19 на MoldExpo, превышает 1400 - это около 50% от общего количества по стране.

‍ Благодарю медицинский персонал, который, несмотря на сложные условия работы, ставит здоровье людей выше собственного комфорта. Совместно с Министерством здравоохранения, труда и соцзащиты мы продолжим изыскивать помещения в стратегических медицинских учреждениях, чтобы пополнить количество мест для лечения пациентов с новым коронавирусом.

Прошу вас осознанно относиться к данной проблеме, проявить личную ответственность. От этого зависит победим мы инфекцию или нет.

В настоящее время все мед учреждения муниципия подготовлены к вакцинации, персонал обучен, подготовлены места для осуществления этого процесса.