Андрей Спыну, "офшорный секретарь": "Офшоры вредны"

Согласно расследованию RISE-Молдова, Андрей Спыну, генеральный секретарь администрации президента, много лет управлял рядом компаний, связанными с офшорами и такими юрисдикциями, как Кипр, Гонконг, штат Делавэр в США и Белиз.

Во времена работы Спыну на посту замминистра молодежи и спорта он находился в статусе несовместимости с этой должностью в 2015-2016 годах, когда опараллельно руководил гонконгской компанией, полученной от посредника из Белиза и принесшей ему около 8 миллионов лей дохода, рассказывает Rise.md.

Авторы расследования перечислили около десятка названий фирм, зарегистрированных в Белизе, штате Делавэр, Гонконге и на Кипре, которыми владел и продолжает владеть 35-летний генеральный секретарь новой президентской администрации и члены его семьи. Первые офшорные стартапы Андрея Спыну занимались переводческим бизнесом и были зарегистрированы в Великобритании.

Также в расследовании отмечается, что гонконгская фирма Спыну принесла ему доходы в размере около 8 миллионов лей в период 2017–2019 годов, и именно в это время он приобрел в Кишиневе дом стоимостью 393 500 евро. Акцентируется внимание на времени регистрации этого предприятия в Гонконге и его перевода в собственность и под управление Спыну – 16 декабря 2015 года, то есть, за полтора месяца до ухода с поста замминистра молодежи и спорта.

Rise в своем материале цитирует мнение Андрея Спыну, который считает, что «государство должно бороться с офшорами» и называет «вредным для страны» такие методы ведения бизнеса: «неправильно, когда полученный доход, вне зависимости от того, где он был получен, - в офшорах или не в офшорах, потому что даже в неофшоре есть возможность скрыть доход, - не декларируют и не платят налоги в той резиденции, где зарегистрирован соответствующий бизнес.

При этом я считал, что независимо от того, где и в какой юрисдикции будет находиться компания, собственником которой я являюсь, все доходы нужно декларировать в налоговой инспекции Республики Молдова».