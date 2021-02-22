Взрыв в многоквартирном жилом доме Кишинева: пострадали женщина и двое детей - они в больнице

На месте ЧП работают четыре пожарных расчета. Примерно чуть больше часа назад в Кишиневе в пятиэтажном доме по адресу - улица Индепенденцей 12/1 прогремел взрыв.

- Взрыв произошел в квартире, расположенной на втором этаже, на кухне, - рассказала "Комсомолке" пресс-секретарь Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям Лилиана Пушкашу. - На месте работают четыре пожарных расчета. Пострадали двое детей в возрасте десяти лет и одного года. Они доставлены в детскую больница имени Игнатенко. Их состояние удовлетворительное. Пострадали и женщина, но о ее состоянии я ничего сказать не могу пока.

- Предварительная версия - взрыв газового баллона?

- Пока неизвестно. На месте, кроме наших сотрудников, работают полицейские и сотрудники предприятия "Молдова-Газ". Выясняем причину взрыва.

Леонид РЯБКОВ