Генпримар потребовал наказывать за каждый случай злоупотребления или халатности

Вид еды, предлагаемой детям в спортивном лицее, не способствует аппетиту.

Ранее в социальных сетях появились фотографии блюд «высокой кухни», которыми потчуют юных спортсменов в Кишиневе: первое, второе, плюс сомнительного вида винегретик – все в одной тарелке. Побывавшая в учебном заведении мунсоветник Анжела Погожа отметила, что предлагаемое детям мясо сомнительного качества, а повара не используют перчатки, что повышает риск распространения всяких опасных заболеваний.

Генпримар столицы Ион Чебан потребовал от ответственных лиц примэрии разъяснить ситуацию.

Как пояснил и.о. начальника Управления образования примэрии Кишинева Андрей Павалой, в результате проверки было установлено, что ужин школьников стоит всего около 14 леев.Он также отметил, что в учреждении отсутствует необходимый персонал, что привело к некоторым нарушениям.

- По нормам должно быть три человека, имеется только один. Продукты хранятся ненадлежащим образом. Посуда, хотя и присутствует в пищевом блоке, не используется под предлогом, что ее не хватает, а единственная работница не успевает ее мыть. Был издан приказ о наказании директора учебного заведения за недостаточный контроль за питание детей, - сообщил Павалой.

По мнению вице-примара Инги Ионесий, проблема намного сложнее, утвержденные меню не соблюдаются, поскольку ни комбинаты, ни экономические агенты не вписываются в существующий потолок цен.

- Мы бы обсудили, что необходимо увеличить расходы на питание. Суммы, которые предусмотрены на эти цели, не покрывают необходимые расходы. Мы хотим качественную еду, но у нас есть 7-8 леев на завтрак и 13 леев на обед. Еще одна проблема связана с заработной платой сотрудников. У нас есть 2-3 тысячи леев зарплаты. Люди не хотят работать. У нас нет квалифицированного персонала, нет поваров, что с самого начала создает множество проблем, - добавила Инга Ионесий.

Генпримар поручил вице-примару совместно с главой Управлением образования, молодежи и спорта проинспектировать столичные школы и детские сады, проверить качество продуктов питания, санитарное состояние блоков питания и соблюдение мер защиты от Covid-19, а также вывести из зоны комфорта их руководителей, которые только делают вид, что работают.

- Мы не потерпим подобных ситуаций, и в случае необходимости будут вызваны и представители ANSA, или другие компетентные органы. Мы спросим мнение детей и родителей по этому вопросу, чтобы улучшить процесс питания в школах и детских садах, - заявил Ион Чебан.

Автор: Михаил Генчу