Завтра на линии выйдет дополнительное количество автобусов и троллейбусов

Частные перевозчики завтра не выйдут на маршруты, но их частично заменит муниципальный транспорт.

В связи с объявленной на 23 февраля забастовкой перевозчиков количество троллейбусов и автобусов на линиях в столице будет увеличено. Так распорядилась примэрия.

- Принято решение о том, чтобы 23 февраля обеспечить жителей муниципалитета транспортом. На линии выйдет большее количество троллейбусов и автобусов. В особенности в часы пик, - говорится в пресс-релизе ведомства.

В то же время глава муниципия Ион Чебан призвал руководителей государственных и частных предприятий проявить понимание по отношению к сотрудникам, которые опоздают на работу.

Автор: Михаил Генчу