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Политика
PAS высмеивает все опросы, результаты которых не нравятся формированию
23.02.2021

На сей раз объектом насмешек стал Нэстасе. Оказывается, при всем скептическом отношении общества к опросам за ними внимательно следят члены PAS - еще бы, им крайне важно отслеживать мельчайшие изменения в настроении людей, особенно сейчас, когда на волне победы Санду на президентских выборах они пытаются увеличить и свое представительство в парламенте. По сути, сейчас всё внимание PAS-овцев приковано к этим опросам и к перспективам расширения своего присутствия во власти - и это красноречиво подчеркивает болезненная реакция некоторых членов партии на результаты опросов, которые им не по душе.

Так, Ассоциация социологов и демографов Молдовы провела очередной опрос, в котором поинтересовалась у людей - кого из потенциальных и реальных кандидатов в премьеры они бы поддержали? И выяснилось, что ни предложенный социалистами, ни тем более предложенный Санду вариант не устраивают большую часть населения - за Дурлештяну высказались 25% опрошенных, а за Гаврилицу - 15,5%.

Это уже сама по себе звонкая пощечина для PAS, но еще "возмутительнее" то, что хорошие баллы неожиданно собрал Андрей Нэстасе - человек, которого PAS пытается растоптать и не замечать более (впрочем, это не значит, что мы поддерживаем бывшего министра МВД - просто показываем, как обходится Санду с теми, кто в какой-то момент доверял ей). 

Нэстасе собрал 27 процентов голосов, и это почти в четыре раза больше, чем другой одиозный политик - Ренато Усатый (у того - 7,5 процентов). Лишь 38 процентов граждан согласились с тем, что стране нужны досрочные выборы - согласитесь, эта цифра сильно отличается от голословных утверждений PAS-а о том, что досрочные выборы хочет "все население", или, как минимум, 57 процентов проголосовавших за Санду. Обычный подмен понятий, который, благодаря таким опросам, становится совсем уж явным.

И это совсем не по душе "самому честному и правильному политическому проекту" - PAS. Член этой партии, Раду Мариан, тут же высказался в таком духе - дескать, не надо обращать внимание на этот опрос, более того, он даже требует от журналистов не писать ничего об этом опросе (алло, свобода слова, Мариан знает, что это такое?):

- Ассоциация социологов и демографов, контролируемая социалистами и Додоном, намеренно опубликовала эти данные накануне опроса BOP (Barometrul Opiniei Publice, но аббревиатура для ребрендинга проекта Филата, коим является PAS, согласитесь, в точку - прим.ред.), который куда как более достоверен (конечно, если опрос ВОР-а показал, что PAS наберет почти 50 процентов в случае досрочных выборов - ну как тут не порадоваться-то!?). Они делают это для того, чтобы запутать народ и одурачить его (а у вас, разумеется, "совсем иные цели" - прим.ред.). Я призываю всех, особенно журналистов, игнорировать опрос ассоциации социологов, - написал Мариан в своем телеграм-канале.

Так что свобода слова, о которой постоянно талдычат "соровцы" - она такая. Одни всегда будут "чуть свободнее других". Главное, чтобы это были "свои свободные", им можно. А другим - стыдно должно быть, "врут ведь, ей богу, врут"!

Автор: Дан Дудка


 
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