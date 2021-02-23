Если бы в ближайшие выходные прошли досрочные выборы, в парламент попали бы три партии

Если бы в ближайшие выходные прошли досрочные выборы, в парламент попали бы три партии. Около четверти опрошенных отдали предпочтение ПДС, за партию социалистов проголосовал бы 21,5% респондентов.

Преодолело бы избирательный порог и формирование Шора, оно набрало почти шесть с половиной процентов.

А вот "Наша партию" не добрала одну десятую процента до необходимых пяти. За бортом оказались бы и Платформа DA, и коммунисты. У них чуть более двух с половиной процентов голосов. Меньше всего набрали демократы - 1,6.

Опрос проводили с 12 по 20 февраля. В нем приняли участие более 1990 человек. Погрешность плюс-минус три процента.