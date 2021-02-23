В связи с забастовкой перевозчиков на линии выпустят больше троллейбусов и автобусов

Кишиневская мэрия распорядилась 23 февраля выпустить на линии дополнительное количество троллейбусов и автобусов. Решение принято в связи с забастовкой, объявленной водителями микроавтобусов.

«Принято решение о том, чтобы 23 февраля обеспечить жителей муниципалитета транспортом. На линии выйдет большее количество троллейбусов и автобусов. В особенности в часы пик», - говорится в пресс-релизе ведомства.

В то же время мэр Ион Чебан призвал руководителей государственных и частных предприятий проявить понимание по отношению к сотрудникам, которые опоздают на работу.