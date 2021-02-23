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Экономика
Терпение лопнуло: железнодорожники протестуют и требуют выплаты зарплат - ВИДЕО
23.02.2021

Сотрудники молдавской железной дороги из Окницы сегодня в знак протеста заблокировали движение поездов. Люди требуют рассчитаться с ними по зарплатам, которые они не получали с прошлого ноября.

Протестующие рассказали, что им нечем кормить своих детей и оплачивать коммунальные услуги. Позвали на протест даже руководство госпредприятия, однако врио директора ЖДМ был краток: дескать, зачем ему приходить – не понимает. Между тем, вышедшие на протест люди предупредили: если их проблему не решат в ближайшее время, они приедут в столицу, к зданию Законодательного органа.

Недавно Антикоррупционная прокуратура начала расследование с целью выявления предполагаемых нарушений, совершенных госпредприятии «Железная дорога Молдовы». В парламенте также сформировали спецкомиссию по расследованию экономического и финансового положения компании. В нее вошли 9 человек. Отчет о результатах и выводах расследования должны представить в течение 60 дней.

Задолженность ЖДМ составляет почти 460 миллионов леев, из которых порядка 70 миллионов – долги по зарплатам. Ранее в предприятии рассматривали предложение на время приостановить движение поездов и уволить около 1000 сотрудников.


 
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