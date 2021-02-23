Украина запрещает въезд автомобилей с приднестровскими номерами

С 1 сентября 2021 года Украина запретит въезд для автомобилей с приднестровскими регистрационными знаками. Украина запрещает въезд автомобилей, зарегистрированных в Приднестровье. Об этом стало известно 22 февраля после встречи и.о. премьер-министра Молдовы, главы МИДЕИ Аурелиу Чокоя с послом Украины в Кишиневе Марком Шевченко.

Украина с 1 сентября 2021 года запретит въезд для автомобилей с приднестровскими регистрационными знаками. Согласно договоренностям, пересечь границу смогут только авто с нейтральными номерами и наклейкой «MD».

Это решение стало результатом координации совместных действий по реализации договоренностей президентов Украины и Молдовы, достигнутых в ходе визита президента Молдовы Майи Санду в Украину 12 января 2021.

Среди прочего, посол Украины официально проинформировал молдавскую сторону о решении правительства Украины поддержать позицию молдавской стороны о допуске с 1 сентября 2021 к участию в международном дорожном движении исключительно тех транспортных средств из Приднестровского региона Республики Молдова, которые будут иметь регистрационные номерные знаки согласованного образца и стикер «MD», вместе с другими транспортными средствами, зарегистрированными в соответствии с законодательством Республики Молдова, – сказано в пресс-релизе посольства Украины в Кишиневе.

Марк Шевченко и Аурелиу Чокой также обсудили ряд актуальных проблем, решение которых будет способствовать дальнейшему развитию украинского-молдавской взаимодействия.