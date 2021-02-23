Молдавские ВИПы в армии: охраняли фашиста №2 Рудольфа Гесса и Дальний Восток от китайцев

23 февраля в соцсетях «Комсомолка» пролистала «дембельские альбомы» наших известных личностей.

Оказывается, наши ВИПы с ностальгией вспоминают свою армейскую юность и 23 февраля для всегда святой праздник. Пролистаем вместе с вами их «дембельские альбомы».

Бывший вице-премьер Молдовы Александр Муравский тоже не остался в стороне.



Александр Муравский

«Всех, кто помнит и ценит, с праздником!» - написал он. И даже написал четверостишие.

И я был мальчишечкой юным,

И я в карауле стоял.

С такими ж, как я пацанами

Родимых покой охранял!



Борис Шаповалов

Историк, политолог-социолог, доктор философии в области социологии Борис Шаповалов тоже служил и поздравил всех служивых: «Однополчане, с праздником! Товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, офицеры и генералы, друзья-однополчане, от всей души поздравляю вас с праздником, днём нашей победоносной советской армии. Всем здоровья, счастья, уверенности в будущем и благополучия! С уважением, сын ветерана, гвардии капитан Борис Шаповалов, 92-я гвардейская Криворожская Краснознамённая учебно-мотострелковая дивизия».



Василий Шлягун служил в Мурманске

Бывший президент Федерации баскетбола Молдовы Василий Шлягун служил в Мурманске. Свою фотографию он так подписал: «Мурманск, весна 1972, первый год службы позади. Замком взвода, помощник начальника радиостанции Р-102 м2».



Игорь Гузун тоже тянул «срочную»

И наш известный молдавский актер, который активно и много снимается в российском кино, Игорь Гузун тоже тянул «срочную»: «Поздравляю всех с праздником 23 февраля. Не пропустим врага никогда!»



Валерий Демидецкий тоже всегда отмечает 23 февраля

Известный журналист Валерий Демидецкий тоже всегда отмечает 23 февраля: «Всех, кто защищал Отечество, с праздником! Тем, кто не вернулся, вечная память...Будем помнить, что присягают в жизни только раз!»



Артур Козма, оказывается, охранял тюрьму в Шпандау

Экс-министр культуры Молдовы Артур Козма, оказывается, охранял тюрьму в Шпандау, где коротал свой пожизненный срок наци №2 Рудольф Гесс. На фотографии Артура среди советских солдат мы не нашли, но она сам написал: «Spandau, West Berlin, English Sector. Караулил Гесса».



Игорь Взоров служил в спортроте ВДВ

Известный фотограф Игорь Взоров служил в спортроте ВДВ: «Январь 1975 год. «СКА-Одесса». Спорт рота ВДВ. Всех друзей с Праздником 23 февраля!»



Александр Лесников

Известный продюсер Александр Лесников свою фотографию подписал коротко: «Эх...»



Лейтенант Рябков только-только звездочки получил

Ну, и пользуясь своим служебным положением, опубликую и свою фотографию. Это 1996 год. Я — лейтенант, только-только звездочки получил. Леушенская таможня. Почти, как Рэмбо.

Леонид РЯБКОВ