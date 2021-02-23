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Майя Санду: Вчера был очень насыщенный день
23.02.2021

Вчера был очень насыщенный день:

С чувством глубокой благодарности мы получили партию гуманитарной помощи из Румынии, на сумму свыше 2 млн евро (это 13 грузовых фур с масками, защитными костюмами и перчатками).

Состоялся важный разговор со специалистами в области энергетики, на котором мы обсудили системные проблемы и поиски стратегических решений. Вопросы энергетики касаются всех граждан, энергетика — это безопасность государства.

Я участвовала в заседании коллегии Службы информации и безопасности, на котором вновь повторила то, что говорю всем чиновникам, — они могут рассчитывать на поддержку с моей стороны. Однако, злоупотреблений, которые мы видели в прошлом, — например, использование СИБ в чьих-либо узких интересах, в ущерб национальным — больше не будет! Республике Молдова нужна сильная, активная и эффективная Служба информации и безопасности.

Мы организовали совместную встречу представителей банковской системы и фермеров Молдовы, на которой искали решения для поддержки сельского хозяйства. Мы согласились с тем, что наилучшим вариантом станет создание фонда гарантирования кредитов, что снизит риски для банков и предоставит фермерам доступ к финансовым ресурсам.

С председателем и заместителем председателя Союза писателей — с г-ном Аркадие Сучевяну и г-ном Тео Кирияк мы обсудили необходимость налаживания плодотворного сотрудничества между Аппаратом президента и талантливыми людьми, деятельность и творчество которых мы будем всячески поддерживать.

А в конце дня я провела видеоконференцию с директором Европейского регионального бюро ВОЗ, доктором Хансом Клюге. Разумеется, самой важной темой дискуссии был вопрос о том, как можно максимально быстро обеспечить наших граждан вакциной от COVID-19 через платформу COVAX. Также мы попросили помочь нам в переговорах с компаниями-производителями о более выгодных ценах на вакцину.

@Președintele Maia Sandu


 
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