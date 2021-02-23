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Срочно! Экс-премьер Кику госпитализирован
23.02.2021

Здоровья экс-премьеру. Бывший премьер-министр Республики Молдова Ион Кику госпитализирован в отделение интенсивной терапии Республиканской клинической больницы «Тимофей Мошняга». 

Согласно источнику, Кику был госпитализирован из-за осложнений, вызванных COVID-19.

В пресс-службе учреждения подтвердили, что Кику госпитализирован, но не сообщили подробностей, связанных с причиной госпитализации.

- У нас нет согласия пациента на предоставление подробной информации о его здоровье. Мы просто подтверждаем, что Ион ​​Кику госпитализирован, - сообщили журналистам портала Deschide.

В свою, очередь, информацию подтвердили и для Unimedia.

- Мы подтверждаем, что в РКБ находится пациент Ион Кику. У нас нет права разглашать другие данные о его состоянии здоровья, а также о том, в каком отделении он находится, - заявили в больнице. 

Автор: Михаил Генчу


 
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