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Политика
Социалист Бурдужа просит проверить сомнительные доходы соратника Санду
23.02.2021

Ранее Спыну стал фигурантом расследования от Rise. Депутат ПСРМ Петру Бурдужа просит НОН, ЦИК и ГП проверить доходы одного из соратников президента Молдовы Майи Санду – Андрея Спыну. Напомним, ранее Спыну стал фигурантом расследования Rise Moldova. В биографии секретаря президента достаточно темных пятен.

- RISE Moldova представила всю сеть бизнеса Андрея Спыну, перенесенную в офшорные зоны по всему миру, в том числе для того, чтобы избежать уплаты налогов и сборов в нашей стране, которую, по словам этого «хорошего человека» Майи Санду, он «любит». Более того, это расследование доказывает, что Андрей Спыну был в конфликте интересов в период, когда он занимал должность заместителя министра по делам молодежи и спорта в правительстве АЕИ. Мы считаем, что новые факты, выявленные в расследовании журналистов RISE Moldova, являются дополнительным поводом для Национального органа по неподкупности и прокуратуры для тщательной проверки сомнительных доходов генерального секретаря президента, - написал Бурдужа в социальной сети Facebook.

По словам социалиста, сегодня, 23 февраля, он направил новое обращение в НОН, Генеральную прокуратуру и Центральную избирательную комиссию с просьбой провести контроль в отношении Андрея Спыну.

Ранее на расследование Rise в отношении Спыну отреагировал политолог Богдан Цырдя.

Автор: Михаил Генчу


 
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