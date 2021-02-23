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Илан Шор получил "лучший подарок" от дочери
23.02.2021

Дочь поздравила его в стихах, назвав защитником семьи и признавшись, что гордится им. “Лучший подарок” от дочери Маргариты получил на 23 февраля лидер партии “ШОР” Илан Шор.

Дочь поздравила его в стихах, назвав защитником семьи и признавшись, что гордится им.

Илан Шор выложил поздравление на своей странице в Facebook.

- Самая большая ответственность и самое больше счастье - быть защитником для своей семьи и героем для своих детей. Такие слова - лучший подарок для любого отца в любой праздник, - написал он.

Илан Шор в 2011 году женился на известной певице Жасмин. У них двое детей - дочь Маргарита, которой недавно исполнилось девять лет, и пятилетний сын, которого Илан Шор назвал Мироном в честь своего отца.

Лидия ТКАЧ


 
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