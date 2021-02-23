Пропала София Ротару – певица не отвечает на звонки

Об этом сообщил ее сын.

Знаменитая певица София Ротару перестала выходить на связь. Она не отвечает даже на звонки своего сына Руслана Евдокименко. Ротару пропала после выступления на частной вечеринке.

По словам Евдокименко, с заявлением в полицию он пока не обращался. Он надеется, что ничего плохого с его матерью не произошло. Евдокименко пояснил, что Ротару может не отвечать на звонки из-за каких-то личных побуждений и обид. Игнор со стороны Ротару он подтвердил скринами в социальных сетях.

Последний раз Ротару появлялась на публике в начале февраля. Речь идет о частной вечеринке в городе Воронеж, сообщает «Московский комсомолец».

Руслан с мамой...

Автор: Михаил Генчу