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Знаменитости
Пропала София Ротару – певица не отвечает на звонки
23.02.2021

Об этом сообщил ее сын.

Знаменитая певица София Ротару перестала выходить на связь. Она не отвечает даже на звонки своего сына Руслана Евдокименко. Ротару пропала после выступления на частной вечеринке.

По словам Евдокименко, с заявлением в полицию он пока не обращался. Он надеется, что ничего плохого с его матерью не произошло. Евдокименко пояснил, что Ротару может не отвечать на звонки из-за каких-то личных побуждений и обид. Игнор со стороны Ротару он подтвердил скринами в социальных сетях.

Последний раз Ротару появлялась на публике в начале февраля. Речь идет о частной вечеринке в городе Воронеж, сообщает «Московский комсомолец».

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Руслан с мамой...

Автор: Михаил Генчу


 
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