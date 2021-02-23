Санду назначила очередного советника - это Наталья Давидович

Будет отвечать за межнациональные отношения. Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о назначении советника по межнациональным отношениям. На данную должность назначена Наталья Давидович. Она приступит к своим обязанностям 1 марта. Об этом сообщает TV8.

Ранее Давидович трудилась на благо телеканалов TV7 и Publika TV. В 2011-м году она вошла в десятку лучших журналистов Молдовы, награжденных Центром независимой журналистики.

- Теперь мы понимаем, почему Давидович целый год люто мочила Игоря Додона, обвиняя во всех грехах, в том числе, в издевательстве над пенсионерами. Значит, все делалось не просто так, а ради высшей цели - кресла советника, - написал в своем телеграм-канале политолог Богдан Цырдя.

Михаил ГЕНЧУ