Врачи предполагают, что британский штамм COVID-19 уже в Молдове

Некоторые показатели дают врачам основания полагать, что в Молдову добрался британский штамм коронавируса.

Удвоение случаев COVID-19 и тяжелых форм инфекции являются показателями того, что новый британский штамм прибыл в Республику Молдова. Врачи бьют тревогу. В лабораториях республики обнаружить данный штамм невозможно, поэтому специалисты Национального агентства общественного здоровья уже отправили образцы за границу для проверки на его наличие.

Хотя он еще не был официально обнаружен, врачи убеждены, что новый британский штамм COVID-19 достиг Молдовы, и дополнительным подтверждением этого факта является внезапное увеличение количества случаев заражения коронавирусом, сообщает ipn.md.

- За последнее время в списке подтверждённых заражений значится все больше людей, прибывших из Великобритании. Не столько удвоение количества случаев, сколько тяжесть форм наводит нас на мысль, что речь идет о новом британском штамме, - заявила заместитель министра здравоохранения Лилиана Яшан в передаче «Punctul pe Azi» на TVR Moldova.

По мнению специалистов, остановить пандемию COVID-19 способна только иммунизация 70% населения страны. В то же время специалисты по иммунизации утверждают, что республика с точки зрения логистики подготовлена к началу кампании вакцинации. Однако еще до иммунизации граждане должны знать также и о существовании реакции организма на вакцину.

- Есть реакции, которые могут возникнуть на любую вакцину. Доказано, что при второй инъекции, поскольку она усиливает иммунный отклик организма, могут возникать некоторые реакции, такие как боль в месте мышечной инъекции, местное покраснение, повышение температуры тела до 38 градусов Цельсия, головная боль, боль в мышцах, которая стихает за 24-48 часов, - сообщила профессор университета, специалист по иммунизации Нинель Ревенко.

Согласно национальному плану иммунизации, врачи, персонал и получатели социальных услуг будут вакцинированы на первом этапе. На втором – люди старше 60 лет и лица с сопутствующими заболеваниями. На третьем этапе – все население независимо от возраста.

- Сначала будут вакцинированы врачи отделений интенсивной терапии и больниц с профилем COVID-19, затем медицинские сотрудники первичного звена, больницы, фармацевты. На данный момент в медицинских учреждениях ждут вакцинации все медицинские работники, - сказала Лилиана Яшан.

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты уведомило, что Республика Молдова планировало начать кампанию иммунизации в середине февраля, но пока этого не произошло. Появление вакцин, обещанных нашей стране на платформе COVAX, задерживается. Как сообщалось ранее, вакцины могут поступить в Молдову в конце месяца.

Автор: Михаил Генчу